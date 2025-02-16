شكرا لقرائتكم خبر عن موعد حفل توزيع جوائز البافتا.. منافسة قوية ومفاجآت مرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ حفل توزيع جوائز البافتا اليوم 16 فبراير الجارى، في 9 مساء بتوقيت القاهرة، على أن يتم بث الحفل عبر خدمة BritBox International، بما يتماشى مع بث هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

فى السياق نفسه حصل الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land على ترشيح لجائزة أفضل فيلم وثائقى من جوائز البافتا ، ويتنافس العمل أمام أفلام وثائقية وهى:

Black Box Diaries

Daughters

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

وذلك بعدما فاز الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land بجائزة "عشاق السينما" Cinephile Award، خلال حفل ختام الدورة الـ29 من مهرجان بوسان السينمائي الدولي في مركز بوسان للسينما في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

فيلم No Other Land من إخراج 4 مخرجين فلسطينيين وإسرائيليين وهم باسل عدرا، وحمدان بلال، وراشيل سزور ويوفال أبراهام، ويدور الفيلم حول محاولات الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا، بالضفة الغربية المحتلة.

وكان قد فاز فيلم لا أرض أخرى أو No Other Land بجائزة أفضل فيلم وثائقى من مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 74.