بالفيديو: ماذا قال نايف البحر بعد انتهاء مسلسل طراد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 04:23 مساءً - ظهر الفنان نايف البحر بفيديو له بعد انتهاء عرض حلقات مسلسل "طراد" وهو يغني مقطعاً من الأغنيه التي تُعرض للعمل وغنى بصوته قائلاً: "أعترفلك بالهزيمه يا زماني، أعترف يا ناس كفوا عن أذاي، ثم قال سلطان الخليفة صاحبي وقريب مني، إلا أني أتفاجأ بآخر المسلسل بصوت جميل يلحقه إحساس جميل من سلطان الخليفة شكراً. والشكر أكيد موصول للشاعر فهد المساعد، بإحساس الشاعر والمطرب اكتملت رسالتنا بالعمل وشكراً للمتابعين".

وأكمل نايف البحر قائلاً: "أنا لازلت جديداً وأتعلم وأشكر كل من تابع العمل وجميع من بتواصل معي ويدعمني ويهمني رأي الجمهور وانتظروني بعمل جديد".

وعلَّق على الفيديو الذي نشره وكتب: "انتهت قصة جديدة في رحلة خطواتي الفنية طراد، شركاء النجاح بعد توفيق الله، دعم أهلي وأولاي ثم كل الأصدقاء إللي شاركوني هذا النجاح في مسلسل طراد، ثم أنتم قدمتو لي الكثير بدعمكم تفاعليكم والكثير من رسال الثناء، دائماً دعواتكم معي".

مسلسل "طراد"

وتدور أحداثحول شاب قرر أن يُعيد أسطورة روبن هود، وأن يُقيم ميزان العدل بيديه يحاسب الأشرار ويحسن على الفقراء والمتضررين من الظالمين والمتجبرين، فقام بتشكيل عصابة تقوم بسرقات صغيرة، ثم تضع مخططاً للسرقة الكبرى، ويقوم "" وهو شاب يعمل في برمجة المفاتيح، هجره والده يوم كان طفلاً، فنشأ في كنف خاله الفقير، وحين يمرض خاله، يقصدوالده طالباً المساعدة منه حتى يتمكن من علاجه خاله، لكن والده يرفض مساعدته، فيقررأن يسرق المال من والده، ليتحوّل بعد ذلك إلى لص محترف، يشكل عصابة.

والمسلسل من بطولة نايف البحر، عبدالله متعب، هاشم هوساوي، سعيد صالح، سعيدالقحطاني، ليلى مالك، فاطمةالشريف، غادةالملا، عبدالرحمن نافع، سارةالحربي، وهو من تأليف علاء حمزة، ومن إخراج حكيم جمعة، ويُعرض على شاهد.

مسلسل قادم لـ نايف للبحر

آخر عمل عُرض للفنان نايف البحر

أما آخر عمل قام بتصويره الفنان نايف البحر ولم يتم عرضه إلى الآن هو مسلسل "حبتين"، من إخراج الفوز طنجور، ومن تأليف أحمد ندا، ومن بطولة نخبة الفنان عبدالمحسن النمر، نايف البحر، متعب عبدالله، سعيد صالح، ريم العلي، مريم عبدالرحمن، نجود أحمد، قصي خضر، فيصل الزهراني بالإضافة إلى آخرين.وكان آخر عمل عُرض للفنان نايف البحر، ولاقى متابعة وتصدر الترند منذ عرض أولى حلقاته، هو مسلسل "ثانوية النسيم"، من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالرحمن الجندل، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة، ومن بطولة الفنان خالد صقر،، فهدالبتيري، محمدالقحطاني، عهودالسامر، نورا الياسين، آلاء سالم، محمدالقس، نايف الظفيري، جبران الجبران، فارس الخالدي، هند محمد، ريم حبيب، غادةالملا، وسعيد صالح.

وتدور أحداثه حول تعيين المدرس عبدالله في مدرسة "ثانوية النسيم"؛ ليطبق أفضل الطرق التعليمية المبتكرة والمتقدمة، لكنه يواجه العديد من الصعوبات مع طلاب المدرسة، التي تكشف له عن واقع لم يكن يتصوره داخل المدرسة ويتفاجأ منه، والمشاكل التي تنشأ بين الطلاب، ويسعى جاهداً لحلها وجذب الطلاب نحوه؛ بالاهتمام بتعليمهم وتغيير سلوكهم.

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