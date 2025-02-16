رقصة رومانسية تجمع أحمد عز وهنا الزاهد في كواليس the seven dogs

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 04:23 مساءً - كشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، عن صور جديدة من كواليس فيلم The Seven Dogs للنجمين أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، بمشاركة هنا الزاهد.

رقصة أحمد عز وهنا الزاهد

نشر المستشار تركي آل الشيخ صوراً من كواليس تصوير أحد المشاهد التي تجمع بطل العملبرفقة الفنانة، وكتبت تعليق قال فيه: "(الكلاب السبعة) حيكون بصمة مهمة في تاريخ الفن العربي إن شاء الله، سيتم تصويره بالكامل في أستديوهات الحصن Big Time... ترقبونا في 2025 بإذن الله في أضخم إنتاج عربي حتى الآن".

تفاعل الجمهور مع هذه الصور وأبدوا سعادتهم بهذه التجربة، وكشف الكثير منهم عن حماسهم لمتابعة الفيلم فور طرحه في دور العرض السينمائي.

فيلم The Seven Dogs

يواصل الفنانان كريم عبدالعزيز وتصويرداخل أستديوهات الحصن Big Time بالمملكة العربية السعودية، حيث يُعد هذا الفيلم، العمل الأول الذي يتم تصويره في هذه الأستديوهات التي تم تدشينها العام الماضي بحضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير العرب.

وعلمت "الخليج 365" أن صناع فيلم The Seven Dogs استقروا على أن تكون الفنانة منة شلبي أولى البطولات النسائية بالعمل أمام كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ذلك إلى جانب تارا عماد وهنا الزاهد على أن يتم الإعلان عن أسماء بقية الفنانين المشاركين في البطولة خلال الأيام المقبلة، حيث يضم الفيلم عدداً كبيراً من الفنانين سواء المصريين أو العرب، وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قد كشف عن تفاصيل الفيلم وكذلك الصور الأولى من الكواليس خلال منشور على صفحته على"الفيسبوك"، أكد فيه أن فيلم The Seven Dogs سيكون أكبر إنتاح عربي حيث تتخطى ميزانيته 40 مليون دولار، لافتاً أن الفيلم من قصته وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمدالدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما bad boys 3.

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