3 مسلسلات مصرية جاهزة للعرض في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 04:23 مساءً - أيامٌ قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم مسلسلات رمضان 2025، الذي يضم مجموعة كبيرة من الأعمال بمشاركة كبار النجوم، حيث يُنافس 37 مسلسلاً تقريباً، ما بين 15 و30 حلقة، ولازال الغالبية العظمى منها يتواجد في البلاتوهات حتى النصف الأول من الشهر الكريم.

وتُعد هذه المرة هي الأولى منذ سنواتٍ طويلة أن يحل شهر رمضان، وهناك 3 مسلسلات جاهزة للعرض، حيث انتهى أصحابها من انتهاء تصويرها مؤخراً، ليحصلوا على إجازتهم مُبكراً، ويحتفلوا بالطقوس الرمضانية وسط عائلتهم وأصدقائهم.

مصطفى شعبان ينتهي من "حكيم باشا"

" بطولة الفنان مصطفى شعبان، هو أحدث المسلسلات التي انتهى تصويرها مطلع الأسبوع الجاري، حيث تُعد هذه المرة هي الأولى له منذ سنوات طويلة، خاصةً وأنه اعتاد على مواصلة تصوير أعماله حتى مرور أول أسبوعين من الشهر الكريم، ليكون العرض التلفزيوني متزامناً مع التصوير.

مسلسل "حكيم باشا" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولته إلى جانب مصطفى شعبان كلٌّ من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، العمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

يُقدم مصطفى شعبان الدراما الصعيدية للمرة الأولى، حيث يجسد دور حكيم الذي يصبح كبير عائلة الباشا، ويتولى تجارة الآثار التي تعمل فيها العائلة، ولكن مع مرور الحلقات الأولى يدخل في صراعات كبيرة مع تجار الآثار، وكذلك مع أبناء أعمامه بسبب سيطرته على التجارة.

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"جودر 2" ثاني المسلسلات الجاهزة للعرض

وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، انتهى الفنان ياسر جلال، من تصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل "جودر"، إحدى حكايات ألف ليلة وليلة، والمُقرر أنّ يُنافس به في موسم مسلسلات رمضان 2025.

مسلسل "جودر 2" بطولة: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، حيث يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد وهم: "سالم" و"سليم" و"جودر"، حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر" بعد تعرضه لمؤامرة من شقيقيه، ويصبح في صراع مع الجنية شواهي للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.

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مي عمر في إجازة منذ نوفمبر

تُعد الفنانة مي عمر هي صاحبة أول مسلسل يُصبح جاهزاً للعرض في موسم دراما رمضان 2025، حيث انتهت منمنتصف شهر نوفمبر الماضي، كونها بدأت في وقتٍ مبكر للغاية، حسب الخطة الزمنية التي وضعها المخرج محمد سامي، خاصةً وأنه يُشارك بمسلسل آخر، وهو "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد.

وكانت مي عمر قد احتفلت بانتهاء التصوير في وقتٍ مبكر، حيث نشرت صورة من الكواليس، عبر حسابها على "إنستغرام"، معلقة عليها بقولها: "حقيقي مش قادرة أوصف إحساسي وأنا أودَّع الشخصية اللي عشت معها رحلة فيها كل حاجة من ضحك وبكاء وقلق وفرح، حبيت كل لحظة قضيتها وأنا أجسدها، وحاسة بجزء مني هيفضل معها دايماً، وهيوحشني كل تفصيلة فيها بجد".

ووجهت رسالة لزوجها المخرج محمد سامي قالت فيها: "محمد سامي، شكراً ليك على صبرك وعلى نظرتك اللي كانت دايماً بتشوف التفاصيل اللي ما حدش غيرك كان ممكن يلاحظها، شكراً إنك بتعرف إزاي تخرج مننا أفضل ما عندنا، وعلى إبداعك وتوجيهك في كل مشهد، شكراً إنك كنت قائد حقيقي لينا وخلِّيت إش إش يبقى تجربة ما تتنسيش".

مسلسل "إش إش" بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، إنتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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