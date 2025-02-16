هند صبري تتصدر الترند بعد ظهورها برفقة ابنتها على تيك توك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 04:23 مساءً - تصدر اسم الفنانة هند صبري ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع ظهورها مع ابنتها في مقطع مصور جديد عبر موقع الفيديوهات الشهير تيك توك، وهما تقلدان الترند الشهير "هش هش".

فيديو جديد لهند صبري وابنتها

ظهرت هند صبري في المقطع وهي تقول: "عاملة معي حرب صغيرة قالت لي هش هش قلت لها مين هش هش. حطت لي زرافة. شو بها الزرافة؟ حلوة الزرافة طويلة. بيخافوا منا تلات أرباع الحيوانات".

وقد نال هذا الفيديو تفاعلاً كبيراً من جمهور هند الذين طالبوها بمواصلة نشر هذه النوعية من الفيديوهات، التي تمثل علاقة الصداقة التي تربطها ببناتها.

@hend.sabry We couldn’t resist@Zeina Khoury #explore #fyp #foryoupage #hendsabry #زرافة original sound - NetflixMENA

تحدثت هند صبري في لقائها الأخير عن ابنتيها وهواياتهما وإمكانية دخولهما مجال الفن قائلة: "ابنتي الصغيرة تحب التصميم، وتعلمت الخياطة وبدأت بتفصيل ملابسها، أما الكبرى فأشعر أنها قد تمتلك موهبة التمثيل، لكني أحاول إبعادهما عن هذا المجال، لأنه ليس سهلاً وفيه ظلم لكثير من الجوانب الشخصية والحياتية لكن في النهاية، هذا قرارهما وحياتهما، وكما ترك لي أهلي حرية الاختيار، سأحترم أي قرار تتخذانه، لكني لا أتمنى دخولهما هذا المجال".

تعاون جديد مع أحمد حلمي

من جهةٍ أخرى، تستعد هند صبري للتعاون مع الفنان أحمد حلمي في فيلم جديد، وصفته بالمفاجأة، وتكتمت تماماً سرد قصته مؤكدة أنها غير مسبوقة، وقالت عن هذه التجربة: "متشوقة جداً لتجربتى مع أحمد حلمي خاصةً إنه الوحيد إللي لسه ما اشتغلتش معاه يعني اشتغلنا أنا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز والسقا، كمان محمد هنيدى اشتغلنا سوا في الإذاعة، وفيلمي إللي جاي معاه هيكون مفاجأة وما أقدرش أقول غير كده، أنا عمري ما قريت سيناريو زي ده، وهو عمل مش متوقع بالمرة وبعتبره أغرب فيلم اشتغلت فيه".

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