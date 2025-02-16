بعد مرور 37 عاماً على مسرحيه ليلى والذيب.. تعود بنسخة جديدة وبأبطال آخرين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 04:23 مساءً - كشفت الفنانة حصة النبهان إحدى أبطال مسرحية "ليلى والذيب" بنسخته الجديدة عن سعادتها بالعودة من جديد وإعادة عرض المسرحية بعد 37 عاماً من عرضها بأبطال آخرين، حيث قامت ببطولتها قبل سنوات الفنانة هدى حسين، سحر حسين، زهرة الخرجي، ومحمد العجيمي.

وعلقت حصة النبهان وكتب: "واحنا نشتغل معاهم بروڤه مستمتعين.. ضغطنا على نفسنا مع العروض بروڤات وتصوير مع الحبايب عشان نحقق لكم اللي بخاطركم من زمان و تطلبونه يستاهلون التعب وتستاهلون الفرحه.. وتحقق الشي اللي الكل ناطره العروض فقط هالفتره جد جد لايطوفكم الفتره حيل محدوده.. ليلى والذيب في النسخه الأصليه بعد 37 سنة.. بنكون معاكم كل يوم بس هالمرة في الباك ستيج إداره".

مسرحية ليلى والذيب

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بنسخته القديمة من ﺇﺧﺮاﺝ نجاة حسين ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبداللطيف البناي، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، سحر حسين، زهرة الخرجي، محمد العجيمي، ثائر شامل، محمود بوشهري، وطارق العلي.

أما مسرحية "ليلى والذيب" بنسختها الجديدة ستكون من بطولة حصة النبهان "ليلى"، عبدالعزيز السعدون "الذيب"، سعاد الحسيني "منى"، غدير حسن "أم وجدة ليلى"، عبدالله البصيري "الحطاب"، ومحمد الحسيني "الحارس".

إعادة مسرحية "الواوي وبنات الشاوي"

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وكانت حصة النبهان وسعاد الحسيني قد أعادتا صنع مسرحية "الواوي وبنات الشاوي" للمخرجة القديرة نجاة حسين والتي عُرضت عام 1989 وكانت من إﺧﺮاﺝ نجاة حسين، وغافل فاضل، وﺗﺄﻟﻴﻒ فائق عبدالجليل، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، سحر حسين، عبدالأمير رجب، سمير بوحمد، بشار عبدالكريم، مقداد المتروك، أسامة الشطي، أحمدالشطي، أوس الشطين وتُعد التجربة الأولى لهم والآن سيقومان بإعادة

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