شاهدوا.. كيف غنى رابح صقر للحب على طريقته الخاصة بموسم الرياض؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 04:23 مساءً - أحيا الفنان رابح صقر ليلة مميزة غنى فيها أغاني مميزة عن الحب بمناسبة مصادفة حفله ليوم الحب، وجاء الحفل بعنوان "ليلة الصقر" والتي أُقيمت برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى.

وجَّه رابح صقر من مسرح "محمد عبده أرينا" وهو مغادر المكان بعد حفله الأسطوري، رسالة مصورة عبر فيديو إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه قائلاً فيه: "أبوناصر أطال الله في عمره وراء هذا النجاح الذي تحقق، فهو دوماً يسعدنا ويصنع من حفلاتنا قيمة كبيرة سواء على صعيد الفرقة الموسيقية الضخمة أو المسرح وإدارة الحفل بكل جوانبه".

بداية الحفل

رابح صقر- الصورة من المركز الاعلامي لـ روتانا كان سالم الهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى في استقبال رابح صقر في ليلته عند وصوله، وفي لقائه مع أهل الإعلام والسوشيال ميديا، واكتفى "أبوصقر" بالتحية وشكر قيادة الوطن وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين أمير الشباب محمد بن سلمان رعاه الله على ما أوصلا إليه المملكة العربية السعودية من تقدم وازدهار حتى أصبحنا في صدارة دول العالم أمناً وأماناً ونهضة، ومازح الصقر الإعلام بالقول:"اليوم يتزامن حفلي مع مناسبة جميلة هي عيد الحب، لذلك حرصت أن تكون أغاني الحفل جميعها للحب والحبيبة".

فقرات الحفل

وقدم الفنانفي الحفل وعلى مدار فقرتين تخللتهما استراحة قصيرة أجمل الأغاني من مشواره، ولأول مرة قدم على المسرح أغنيته "عطني أمل"، وختم حفله بأغنية "منتهى الرقة"، وكان أداء الفرقة الموسيقية الكبيرة بقيادة المايسترو السعودي هاني فرحات.

من جهةٍ أخرى، شاركت مع رابح في الحفل فرقة سعودية قدمت في بداية الحفل "ميدلي وطني" لعدد من أغانيه الوطنية الشهيرة، كما رافقته أداءً تعبيرياً في بعض أغاني فقرته الثانية، أما الأغاني التي قدمها الفنان رابح صقر في ليلة الحب فكانت كالتالي:

الفقرة الأولى غنى "عطني أمل"، "كل يقول الزين"، "البشارة "، "انت عارف"،"نجدي"، "ملامح"، "ابد يعني "، "غربة زمن"، "العباة الرهيفة"، "اللي ما خطر عالبال "، "صعب"، "لا لا ما نحب لا لا "، "غرام أطفال"، و"خلاص".

أما الفقرة الثانية فبدأها بأغنية "يحبونه"،"الذهب أصلي"، "كني لمحت"، "ضعفي محبة"، "مجيب للدعاء"، "رمش المها"، "مغرورة"، "وش الأسباب"، "عشر أشياء "، "الواقع "، "سقى الله"، و"ازعل عليك".

رابح صقر وسالم الهندي- الصورة من المركز الاعلامي لـ روتانا

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