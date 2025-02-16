متحف الفنانين يخلد بصمات عمر خيرت في البوليفارد سيتي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 04:23 مساءً - أُضيفت بصمات الموسيقار العالمي عمر خيرت إلى متحف الفنانين في البوليفارد سيتي والذي يضم نخبة من بصمات مشاهير السعودية والخليج والدول العربية وحتى العالمية.

وبعد انتهاء ليلة تكريمه، خلَّد عمر خيرت بصماته ونشر على حسابه بالإنستغرام صورة له وهو يضع يديه لعمل بصماته في منطقة "حائط الشهرة ‏Wall of fame"، المخصَّص لتوثيق الفنانين المشاركين في موسم الرياض حضورهم فعالياته بوضع بصمتهم على الجدار الطيني بعد الانتهاء من الظهور في الفقرة المخصَّصة لهم.

وعلق وكتب: "متحف الفنانين يخلد بصمات الموسيقار العالمي عمر خيرت في البوليفارد سيتي، موسم الرياض حفلات عمر خيرت".

تكريم عمر خيرت بموسم الرياض

https://www.instagram.com/p/DGHE0NGu1yF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGHE0NGu1yF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGHE0NGu1yF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

هذا وقد كُرم الموسيقار عمر خيرت بليلة استثنائية ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الخامسة، على مسرح بكر الشدي، برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة بنش مارك، وبحضور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه. وجاء هذا الحفل كتحية تقدير لمسيرة موسيقية امتدت لعقود، قدّم خلالهاإبداعات شكلت وجدان الأجيال وأثرت المشهد الموسيقي العربي والعالمي.

وشهد الحفل تقديم 24 مقطوعة موسيقية من روائعه، أداها 140 عازفاً محترفاً بقيادة المايسترو وليد فايد والمايسترو ماثيو فريمان، في عرض موسيقي مبهر جمع بين التقنيات الحديثة والطابع الكلاسيكي.

وافتُتحت الليلة التكريمية بمقطوعة "هي دي الحياة"، تلتها أعمال خالدة وباقية بالذاكرة مثل "ضمير أبلة حكمت"، "تيمة الحب"، "جيران الهنا"، "العاصفة"، "رابسوديه عربية"، "العرافة والعطور الساحرة"، "حبيبة"، "هويد الليل"، "مسألة مبدأ"، "قضية عم أحمد"، "ليلة القبض على فاطمة"، "أندلسية"، "عارفة"، التي جاءت جميعها بتناغم فني مبهر يعكس عبقرية التأليف الموسيقي للموسيقار الكبير.

ثم صعد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ المسرح ليكرم الموسيقار عمر خيرت، تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء والإبداع الموسيقي المميز، وقدم له درعاً تكريمياً وسط تصفيق حار من الحضور.

أما الفقرة الثانية، فاستمرت الرحلة الموسيقية بأعمال مؤثرة حملت بصمته المتميزة، حيث شمل البرنامج مقطوعات "خايف من بكرة"، "الخواجة عبد القادر"، "زي الهوى"، "الداعية"، "خلي بالك من عقلك"، "وجه القمر"، "مافيا"، "عفواً أيها القانون"، "صابر يا عم صابر"، "البخيل وأنا"، "100 سنة سينما"، واختُتمت بالمقطوعة الشهيرة "فيها حاجة حلوة"، التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير.

وتميز الحفل باستخدام تقنية Immersive Audio التي منحت الجمهور تجربة صوتية متكاملة، حيث أحاطت بهم الألحان من كل الاتجاهات.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»