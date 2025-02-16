سعاد علي تنشر برومو مسلسل السيرك.. وهكذا تعلق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 04:23 مساءً - شاركت الفنانة سعاد علي برومو مسلسل "السيرك" والذي سيُعرض بالموسم الرمضاني 2025، وتحدثت قائلة: داود حسين وحسن البلام يعودان معاً في رمضان"، وعلقت وكتبت: "سما_دبي اوانفي رمضان 2025".

فيما كشف الفنان فهدالبناي عن شخصيته والتي سيجسدها بالعمل وهي شخصية "عطى" وكتب "السيرك، قريباً في رمضان". كما كشف الفنان محمد الرمضان عن شخصيته التي سيجسدها وهي طبيب بيطري يُدعى "ونس" وكتب: "السيــــرك قريباً في رمضان 2025".

مسلسل "السيرك"

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"السيرك" مسلسل يضم نخبة من الفنانين من أبرزهم الفنان حسن البلام، داود حسين، عبدالعزيز النصار، محمد الرمضان، فهد البناي، نوف السلطان، خالد السجاري، سعاد علي، خالد الفراج، موسى كاظم، ومحمد فايق.

أعمال أخرى للفنانة سعاد علي

آخر أعمال عُرضت للفنانة سعاد علي

وتتواجد أيضاً الفنانةبمسلسل رمضاني آخر وهو "وديمة وحليمة 4" الذي تم تصويره بالإمارات العربية المتحدة، والذي يدور في إطار كوميدي ويرصد قضايا اجتماعية منوعة وسيُقدَم في شهر رمضان على سما دبي، وهو من بطولة،ملاك الخالدي، مرعي الحليان ناحمد عبدالرزاق، عبدالله ملك، سلوى الجراش بالإضافة إلى آخرين.وكان آخر عملين عُرضا للفنانةهو مسلسل "بطن وظهر3" مسلسل "بطن وظهر" من تأليف عثمان الشطي، وإخراج سعود بوعبيد، ومن بطولة الفنان أحمد الجسمي،، شهد سلمان، مبارك المانع، محمد عاشور، زينب غازي، وعبدالمجيد الرهيدي.

ومسلسل "وديمة وحليمة 3"، حيث تواصل بالجزء الثالث "وديمة" وجارتها "حليمة" مشاكلهما وخلافاتهما التي لا تتوقف، وسعي كل منهما لإيقاع الأخرى في مقلب جديد، ومحاولة "فرج" وابنه "سالم" للإصلاح بينهما وتتوالى الاحداث. وهو من بطولة الفنانة سعاد علي، ملاك الخالدي، مرعي الحليان، أمل محمد، أحمد عبدالرزاق، وعائشة عبدالرحمن.

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