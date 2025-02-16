بدرية طلبة ترفض طلبات المساعدة.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 04:23 مساءً - أُثارت الفنانة بدرية طلبة حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشفت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن طلبات المساعدة الغريبة التي تتلقاها من متابعيها.

بدرية طلبة والمساعدات

كتبتمنشور كان نصه كالتالي: "أنا ولله الحمد ربنا مراضيني وعندى مكان خاص بيا للمساعدات وبساعد لكن الرسايل اللي بتجيلي من فترة معظمها لناس سقف طموحهم عالي قوي مثلا لتسديد مصروفات مدرسة أنترناشيونال ! تمن بيت تشتريه علشان تعبت من العيشة مع أهل جوزها ! واللي عايز عربية من المعرض كاش يشتغل عليها علشان مش حابب يشتغل علي عربية حد ومش بيحب التقسيط ! واللي بتربي حيوانات وعايزانى اساعدها في علاجهم واكلهم وشربهم ! واللي سالفة 300 الف من جارتها وخايفة جوزها يعرف !!! معلش أنا أخري المساعدات المتعارف عليها لكن مساعدات من النوع دا (أسفة)".

وقد تفاعل عدد كبير من متابعي بدرية مع هذا المنشور ووافقها الرأي عدد كبير من جمهورها، وأكدوا أنها اتخذت القرار الصحيح برفض هذا النوع من المساعدات.

بدرية طلبة تتعرض للنقد

يشار إلى أن بدرية طلبة تعرضت لانتقادات كبيرة من جمهورها ومتابعيها وذلك بعد ظهورها بعد فترة قصيرة من وفاة زوجها المخرج مصطفى سالم، في مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها على "إنستغرام" وهي تضع مستحضرات التجميل على وجهها، استعداداً لتصوير مشاهد عملها الجديد، وردت على هذا الأمر مطالبة الجميع باحترام خصوصيتها.

بدرية طلبة تشارك في موسم دراما رمضان 2025

على جانبٍ آخر، تشارك الفنانةفي موسم دراما رمضان المنتظر من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، وهو عمل درامي اجتماعي ذات طابع رومانسي، يضم كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، خالد سليم، محمود ياسين جونيور وآخرين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

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