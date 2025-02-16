شاهدوا أبطال مسلسل أفكار أمي ينشرون برومو وبوستر العمل وهذا ما قالوه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 04:23 مساءً - شارك أبطال مسلسل أفكار أمي متابعيهم برومو وبوستر مشاركتهم بالعمل والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025 والذي سيعرض على قناة دبي. وبدايةً نشرت الفنانة حياة الفهد بطلة العمل برومو العمل، وعلقت عليه كالتالي: "حياة الفهد في مسلسل أفكار أمي.. قريباً في رمضان على تلفزيون دبي" وتطبيق أوان.

كما نشر الفنان إبراهيم الحساوي برومو آخر للعمل وفيه لقطات من العمل وكل فنان يتحدث عن شخصيته، وكتب: "مسلسل أفكار أمي.. قريباً في رمضان على تلفزيون دبي".

فيما نشرت الفنانة شيماء علي بوستر العمل وكشفت عن شخصيتها التي ستجسدها وهي شخصية "بزة" وكتبت:"وبنلتقي بإذن الله على قناة دبي في رمضان 2025، بزة مثال للكشخة والرقي".

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كما شاركت الفنانة هيلدا ياسين متابعيها بوستر المسلسل، وكشفت أيضاً عن شخصيتها التي ستجسدها بالعمل وهي شخصية "فضة" وكتبت: "فضة مسلسل أفكار أمي رمضان 2025"، وكذلك نشرت برومو العمل.

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واكتفى الفنان نواف النجم بنشر بوستر مشاركته بالعمل بدون تعليق.

وكانت الفنانة ريم أرحمة نشرت صورة لها مع الفنانة حياة الفهد وكتبت: "قريباً في رمضان مسلسل أفكار أمي مع سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد حبي لها يفوق الوصف، أشكر كل القائمين على إنجاز هذا المسلسل وأتمنى ينال إعجابكم، والشكر موصول لمخرجنا باسل الخطيب، ومنتجنا وأخينا يوسف الغيث، وكاتبنا عبدالمحسن الروضان".

مسلسل أفكار أمي

تدور الأحداث حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة التي تفرض كل شي على أفراد أسرتها وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوقة، والعمل من ﺇﺧﺮاج باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالمحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، عقيل الرئيسي بالإضافة إلى آخرين.

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