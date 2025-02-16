منة عرفة تحمس الجمهور لأعمالها القادمة.. ماذا قالت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 04:23 مساءً - شوقت الفنانة منة عرفة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام لتواجدها في موسم رمضان 2025.

منة عرفة تروج لأعمالها في رمضان

ونشرت منة عرفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صور من كواليس تصوير أحد أعمالها وكتبت تعليق قالت فيه: "متحمسه جداً تشوفو الشخصيات الي بلعبها السنه دي، لاني تعبت فيها جداً و اخدت مني تحضير كتير، الشخصيتين جداد جداً عليا و اوعدكم انكوا هتشوفوا منه جديده السنه دي ان شاءالله ".

وقد تفاعل الجمهور مع هذا المنشور وأضافوا العديد من التعليقات التي كشفوا من خلالها عن حماسهم لمتابعة أحدث أعمالها.

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نشاط فني في موسم دراما رمضان 2025

تعيشحالة من النشاط الفني خلال موسم دراما رمضان 2025، بعد فترة من الغياب، حيث تُشارك في مسلسلين دفعة واحدة، الأول هو "وتقابل حبيب" حيث تُجسد خلال الأحداث دور شقيقة ياسمين عبدالعزيز الصغرى، التي تدرس في الجامعة وتتعرض للعديد من المواقف مع شقيقتها، ويُشارك في بطولة العمل كلّ من: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو محمود ياسين، منة عرفة، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

كما تُشارك في مسلسل "جوما" المكون من 15 حلقة، بطولة ميرفت أمين، ريم البارودي، محمود عبدالمغني، تامر عبدالمنعم، سميرة صدقي، فراس سعيد وآخرين، والعمل تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

View this post on Instagram A post shared by Menna Arafa - منة عرفة (@mennarafaofficial)

ينتمي مسلسل "جوما" إلى الدراما النفسية، التي تحمل قدْراً من التشويق والغموض؛ حيث إن "جوما" تعني "الممحاة- الأستيكة"، في إشارة إلى ذاكرة الشخص، التي قد تنسى بعض الأحداث والشخصيات، حيث تظهر ميرفت أمين بدَور أم لفتاتين: الأولى تجسّد دورها ريم البارودي، والثانية تلعب شخصيتها منة عرفة، والتي جاءت بديلة عن الفنانة منة فضالي -التي اعتذرت عن المشروع بشكلٍ مفاجئ- وخلال الأحداث تتعرّض ميرفت للمواقف التي تحاول مسحها تماماً من حياته.

يمكنك متابعة منة عرفة تروّج لشخصيتها بمقطع فيديو من كواليس وتقابل حبيب

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