تفاصيل برنامج حسن عسيري بروود كاست مع النجوم في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 04:23 مساءً - يستعد الفنان والمنتج حسن عسيري خلال الموسم الرمضاني 2025 لتقديم برنامج يحمل عنوان "بروود كاست مع حسن عسيري"، وهو برنامج يستضيف فيه مجموعة من نجوم الفن الخليجي والعربي في حوارات تتخللها العديد من المفاجآت والمواقف الغريبة.

ومن الفنانين الذين استضافهم وظهروا ببرومو البرنامج: الفنانة فيفي عبده، فيصل الدوخي، أيتن عامر، أحمد فتحي، حمادة هلال، إيهاب توفيق، آية سماحة، شيماء سيف، محمد محمود، كريم عفيفي، مي كساب، محمد ثروت، محمد أنور، جود السفياني، أصايل محمد وغيرهم من نجوم الفن.

وأعاد حسن عسيري إعلان البرنامج الذي روجته إم بي سي MBC وشاهد، وكتب فيه: "هادي هي الهربة ديال بصح، حسن عسيري موجد ليكم فرمضان كاميرا كاشي جديدة، والضحايا هاد المرة هما نجوم الوطن العربي".

كما نشر بوستر البرنامج وكتب: "ضحك، استفزاز، ومواقف غير متوقعة، حسن عسيري يقلب الطاولة على النجوم، بروود كاست مع حسن عسيري، يُعرض في رمضان".

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أعمال قادمة للفنان حسن عسيري

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آخر أعمال عُرضت للفنان حسن عسيري

يستعد الفنان حسن عسيري خلال الفترة القادمة للتحضير للموسم الثالث من مسلسل "سندس".وكان آخر عملين عُرضا للفنانهما مسلسل "يا هلي" الذي عُرض بالموسم الرمضاني 2024، وهو من بطولته بالإضافة إلى نخبة من النجوم وهم: الفنان خالد الفراج، نيرمين محسن، فاطمة الشريف، دريعان الدريعان، شجاع نشاط، بالإضافة إلى آخرين.

كما عُرض له مسلسل "سندس"، وهو من بطولته وتشاركه البطولة: الفنانة إلهام علي، فيصل العمري، آلاء سالم، رسيل العتيبي، عبد الرحمن نافع، محمد الحربي، حنين زياد، رياض الصالحاني، وعهود السامر، بالإضافة إلى آخرين.

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