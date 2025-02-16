مايا دياب تطلق بمناسبة عيد الحب أغنيتها الجديدة "قلبي قفلتو"

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة مايا دياب في فندق الحبتور حفلاً غنائياً بمناسبة عيد الحب وأدت أغنيتها الجديدة "قلبي قفلتو" فتفاعل معها الحضور الى حد كبير والتي تشكّل تعاونها الأول مع الشاعر والملحن نبيل خوري من توزيع هادي شرارة. وكلمات الأغنية في المقطع الأول: "من زمان قلبي كان يعلق و يحب بسرعة من زمان قلبي كان من نظرة يحس بلمعة بحبك صارت هالكلمة بعيدي ما بدي جروح جديدي قلبي قفلتو اليوم تقفل قلبي و مفتاحو ضايع و صاير هالدنية بايع و كلو عليك اللوم".

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