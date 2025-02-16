أنجلينا جولي توجه هذا الإتهام الخطير الى براد بيت وجينيفر أنيستون

ميرنا وليد - بيروت - وجهت أنجلينا جولي الإتهام المباشر الى طليقها براد بيت وجينفر أنيستون بأنهما تسببا بإستبعادها عن ترشيحات الأوسكار لفيلمها Maria الذي يروي سيرة المغنية ماريا كالاس لا سيما أن أداءها في الفيلم أحدث ضجة وكانت تتوقع ان تفوز بالجائزة وتصل الى القمة في هوليوود ولا تصدق أبداً خبر إستبعادها.
وهي باتت متأكدة أن براد بيت وجينيفر أنيستون قد تواطئا ضدها وحرّضا صنّاع السينما على إستبعادها
يذكر أن أنجلينا وبراد خاضا معارك قانونية قاسية بعد طلاقهما لمدة ثمانية سنوات الى أن أنجز نهائياً الطلاق في كانون الأول/ ديسمبر
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