خاص وبالفيديو - ندى بهجت تكشف عن دورها في " الكوتش " وعن طقوسها في رمضان

ميرنا وليد - بيروت - تطل الممثلة ندى بهجت في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك في مسلسل "الكوتش"، الذي يتألف من 15 حلقة وهو إخراج أحمد صالح الكيلاني وهو من تأليف حازم فؤاد، وعصام المنصوري، سيناريو وحوار أحمد الكيلاني، محمود فرحات، محمد عباس.



وخلال تواجد موقع "الفن" في كواليس العمل، أجرى لقاءً مع ندى بهجت حيث تحدثت عن الذي جذبها للمشاركة في العمل ودورها فيه وقصته، وعن التعامل مع فريق العمل.

كما كشفت كيف تقضي عيد الحب وعن طقوسها في شهر رمضان المبارك.

التفاصيل في الفيديو المرفق.