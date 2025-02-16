بعد 46 عاماً حسين فهمي يكشف حقيقة ظهوره في فيلم سينمائي عا ريــاً

ميرنا وليد - بيروت - أثبت الممثل حسين فهمي بعد مرور 46 عاماً حقيقة مشاركته في فيلم "سيدة الأقمار السوداء" حيث ظهر مع الممثلة ناهد يسري بمشاهد منافية للحشمة وبالتحديد حين ظهر عار ياً.

واجه الفيلم معارضة شديدة ومُنع عرضه في مصر لكن الممثل حسين فهمي كشف بعد 46 عاماً الحقيقة خلال إستضافته في برنامج "أنا وأنا" أنه لم يؤد الدور المنافي للحشمة بل تم الإستعانة ببديل للقيام بذلك. وأضاف أنه فخور بأعماله لأنها كانت تعبّر عن الواقع في تلك الفترة الزمنية ولو عاد به الزمن لإختار المشاركة بنفس الأعمال ونفس الأدوار.

وكشف أن المخرج أضاف المشاهد بواسطة دوبلير وعندما إلتقاه في مهرجان كان صفعه وتقدم بدعوى قضائية ضده.

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