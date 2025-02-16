بالفيديو - إطلالة سوقية لـ جينفر لوبيز في حفل الـ Grammys وهكذا علق المتابعون

ميرنا وليد - بيروت - واجهت جينيفر لوبيز الإنتقادات والتعليقات السلبية بعد ظهورها في حفل الـ Grammys وهي تمضغ العلكة دون إغلاق فمها ما شكل صدمة للمتابعبن الذين علقوا قائلين أن جمالها وموهبتها وثروتها لا يبرروا سوء تصرفها المبتذل لا سيما أنها إستمرت طوال الحفل بمضغ العلكة بطريقة سوقية.



وإنهالت التعليقات على إطلالتها فقال أحدهم "تملك المال لكنها ليست راقية". وقال آخر "تنتقدونها لأنها تمضغ العلكة ولم تلاحظوا أنها شبه عــ ارية" وقالت متابعة أخرى "المال لا يمكن أن يشتري الرقي" ومعلق آخر قال: "لا أحد يهتم بها لقد ألغت جولتها الغنائية ولن يرغب أحد بإسنادها دوراً تمثيلياً".