أعلنت ملكة الأردن، رانيا العبدالله، عن وضع ابنتها الأميرة إيمان مولودتها الأوّلى “أمينة”، من زوجها جميل ألكسندر ترميوتيس. ونشرت الملكة رانيا العبدالله عبر انستغرام أكثر من صورة إحتفالاً بالمناسبة العائلية السعيدة وكتبت: “إيمان ريحانة الدار صارت أم.. الحمد لله زادت بركة البيت وفرحتنا بالغالية “أمينة” قد الدنيا. مبارك جميل وإيمان والحمد لله على سلامتك حبيبتي.” نذكر أنّ الأميرة إيمان، إبنة الملك عبدالله الثّاني، احتفلت بزفافها الملكيّ إلى جميل ألكساندر ترميوتيس عام ٢٠٢٣. تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا كما نذكر أنّ الملكة رانيا، احتفلت في شهر آب/أغسطس الماضي، باستقبال حفيدتها الأولى، إيمان، إبنة ولي العهد الأردنيّ، الأمير الحسين بن عبدالله الثّاني وزوجته الأميرة رجوة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- هكذا إحتفلت الملكة رانيا بقدوم حفيدتها الثانيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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