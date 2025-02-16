شكرا لقرائتكم خبر عن خيل وسجن وحفل زفاف ودموع.. 10 لقطات من برومو فهد البطل لـ أحمد العوضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سينرجي البرومو الرسمي لمسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضي أمس، عبر حساباتها الرسمية والمقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2025 المقبل، والذي ضم لقطات مختلفة وتصوير ممتع طوال الـ 3 دقائق مدة البرومو.

ويستعرض ”الخليج 365” 7 لقطات من البرومو:

ظهر العوضي في بداية البرومو الرسمي لمسلسل "فهد البطل" وهو يركب خيل بشكل بارع.



فهد البطل

بينما ظهر العوضي في لقطة أخرى يظهر فيها مهاراته في الاشتباكات التي قام بالتدريب عليها بشكل متقن.



اشتباك فهد البطل

كما ظهر فهد البطل في لقطة وهو داخل السجن ليكسب تعاطف الكثيرين.



فهد البطل في السجن

وفي مشهد آخر ظهر العوضي لحظة خروجه من قسم الخليفة بعد انتهاء مدة حبسه.



فهد البطل بعد الخروج من السجن

وظهر العوضي وهو يبكي في مشهد مؤثر.



دموع فهد البطل

كما لفت البطل الأنظار له بمشهد الفرح الذي أحييته المطربة الشعبية رحمة محسن.



فهد البطل في حفل زفافه

بينما ظهر فهد البطل في لقطة أخرى وهو تحت تهديد السلاح.



فهد البطل تحت تهديد السلاح

كما ظهر في لقطة أخرى وهو يهرب من إحدى المشاجرات.



هروب فهد البطل

كما لفت الأنظار منزل العوضي في مسلسل فهد البطل، والذي ظهر داخل منطقة شعبية والمآذن تحاصره.



فهد البطل في منزله

وظهر العوضي في مشهد آخر وهو تحت تهديد السلاح بكمية كبيرة حيث يظهر في ورطة مع صعايدة.