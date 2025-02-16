شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء ذكرى أم كلثوم بمعهد الموسيقى بقيادة المايسترو محمد الموجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار فعاليات وزارة الثقافة الخاصة بعام أم كلثوم، تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيل كوكب الشرق لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى وذلك فى الثامنة مساء الأحد 16 فبراير على مسرح معهد الموسيقى العربية.



ذكرى أم كلثوم (1)



ذكرى أم كلثوم (2)

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال سيدة الغناء العربى الخالدة التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفنى منها أنت الحب ، جددت حبك ليه ، ظلمنا الحب ، أمل حياتى، حانة الأقدار وغيرها.. أداء أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان الخولى وأسماء كمال.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا أعدت مجموعة من الفعاليات بمناسبة ذكرى رحيل أم كلثوم تأتى بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى ولتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية.