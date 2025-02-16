شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة كريم الشناوي بمنة شلبي وأحمد السعدني.. اعرف القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة منة شلبى، صورة عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وهى تتحدث لأحد الأشخاص بمناسبة الاحتفال بعيد الحب والاثنين يرتدان "هودى" يخفي ملامح وجههما، لينتشر الخبر بشكل كبير وخمن البعض أنه النجم أحمد السعدنى والكل تداول الصورة على فيس بوك مرددين أن بينهم قصة حب.

لينشر المخرج كريم الشناوي صورة لعدد من أبطال عمل مسلسل لام شمسية وهما يرتدون هودي من بينهم أحمد السعدني، أمينة خليل، يارا جبران، وكتب قائلاً: "ننفرد بنفي الشائعة.. ده طلع حلو موضوع الهودي ده، ثم يعيد السعدني نشر الصورة و يعلق: "يوم هودي سعيد" .



كريم الشناوى



أحمد السعدنى

طرحت منصة Watch it الرقمية برومو دعائى للنجم أحمد السعدنى من مسلسل لام شمسية، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة فى رمضان 2025، وكتبت المنصة عبر صفحتها على "فيس بوك": "أحداث مثيرة هنشوفها ، مع النجم أحمد السعدنى فى مسلسل لام شمسية فى رمضان 2025".

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.