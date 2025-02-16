شكرا لقرائتكم خبر عن صدقي صخر ضيف شرف في مسلسل الشرنقة بـ دراما رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان صدقي صخر كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة الذى يقوم ببطولتة النجم أحمد داود، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025 المقبل، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج أروما استيدوز للمنتج تامر مرتضى.

ويواصل داود تصوير المسلسل فى ديكورات مختلفة تمهيداً لعرضه فى موسم رمضان، ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، صبرى فواز، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسر عزت، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين.

كما كشف الفنان صدقى صخر عن طبيعة الشخصية التى يظهر بها خلال أحداث مسلسل النص الذى يتواصل تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، حيث نشر صورة بشخصيته فى العمل على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، وظهر من خلال الصورة بلوك مختلف ليتناسب مع طبيعة الفترة الزمنية التى تدور فيها الأحداث وهى فترة الاحتلال الإنجليزى إذ يلعب دور الصاغ علوى.

مسلسل النص معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثها في فترة الثلاثينات من القرن الماضي، من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.