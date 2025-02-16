شكرا لقرائتكم خبر عن عماد غنيم مع عادل أحمد يحيي ومحمود الليثي في كواليس ساعته وتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان عماد غنيم، متابعيه وجمهوره بصورة من كواليس تصوير حلقة "الدم عمره ما يبقي ميه" في مسلسل ساعته وتاريخه، التي عرضت أمس عبر قناة DMC، مع المخرج عادل أحمد يحيي، والنجم محمود الليثي، وكتب غنيم على الصورة التي نشرها: "مبروك علينا يا جامدين مبسوط بالشغل معاكوا قوى، وبردود الأفعال اللى وصلتلى لحد دلوقتي، محمود الليثي ممثل جامد يا جدعان اتبسطت بالشغل معاه قوى، سالك بشكل ماشفتوش فالوسط كله الحقيقة".

وأضاف غنيم الذي شارك في بطولة الحلقة: "مبروووك يا حبيبي،️ تستاهل كل خير، عادل أحمد يحيى شهادتى فيه مجروحة الصراحة، بتبسط بالشغل معاه وبحس أنى فى إيد أمينة".



بوست عماد غنيم



وعرضت أمس الحلقة الحادية عشرة بعنوان "الدم عمره ما يبقي ميه"، والتى دارت أحداثها فى محافظة الدقهلية عام 2021، وشارك في بطولتها النجمة فرح يوسف، والنجم محمود الليثي، والفنان عماد غنيم، وبمشاركة نجوم كاستينج، أحمد أسامة ودنيا نعمان وإسلام خالد، وسلمي عبد الكريم، أمنية باهي وسيف محسن، والحلقة تأليف دينا ماهر وآسر أحمد وإخراج عادل أحمد يحي.

ويُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية مع أهم نجوم الفن، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025.

النجوم المشاركون مع مواهب كاستنج، هم محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جوده ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ونورين أبو سعدة والمسلسل من انتاج يونايتد ستديوز ويشارك في اخراجه احمد عادل وعمرو موسى واميرة دياب وعادل يحيى واحمد صبحي.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

مسلسل ساعته وتاريخه، كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.