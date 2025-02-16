شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثي عن مخرج ساعته وتاريخه: "من أكتر المخرجين اللي آمنوا بيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمود الليثي على مشاركة متابعيه بصورة من كواليس تصوير مسلسل ساعته وتاريخه، وبالتحديد حلقة "الدم عمره ما يبقي ميه" التي عرضت أمس عبر فضائية DMC، وظهر الليثي في الصورة التي أعاد مشاركتها برفقة الفنان عماد غنيم والمخرج عادل أحمد يحيي من كواليس التصوير.

وكتب الليثي على الصورة: "عادل أحمد يحيي من أكتر المخرجين اللي آمنت بيا وكنت مبسوط بالشغل معاه وفهمنا بعض من أول دقيقة، وعماد غنيم ده ممثل من أهم الممثلين الفترة الجاية وافتكروا كلامي".



محمود الليثي

وعرضت أمس الحلقة الحادية عشرة بعنوان "الدم عمره ما يبقي ميه"، والتى دارت أحداثها فى محافظة الدقهلية عام 2021، وشارك في بطولتها النجمة فرح يوسف، والنجم محمود الليثي، والفنان عماد غنيم، وبمشاركة نجوم كاستينج، أحمد أسامة ودنيا نعمان وإسلام خالد، وسلمي عبد الكريم، أمنية باهي وسيف محسن، والحلقة تأليف دينا ماهر وآسر أحمد وإخراج عادل أحمد يحي.

ويُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية مع أهم نجوم الفن، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025.

النجوم المشاركون مع مواهب كاستنج، هم محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جوده ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ونورين أبو سعدة والمسلسل من انتاج يونايتد ستديوز ويشارك في اخراجه احمد عادل وعمرو موسى واميرة دياب وعادل يحيى واحمد صبحي.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

مسلسل ساعته وتاريخه، كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.