الأمير الحسين يبارك لشقيقته الأميرة إيمان بمولودتها الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 01:28 مساءً - بعد أن شاركت الملكة رانيا العبدالله خبر ولادة الأميرة إيمان، انهالت عليها التبريكات لاستقبالها مولودتها الأولى "أمينة". فبعد أن بارك لها والدها الملك عبدالله الثاني من خلال حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً)، بالإضافة للديوان الملكي الهاشمي، شارك ولي العهد الأمير الحسين مباركته لشقيقته الأميرة إيمان.

الأمير الحسين يبارك لشقيقته الأميرة إيمان

مباركة الأمير الحسين لشقيقته الأميرة إيمان عبر قصص إنستغرام الخاص به

الملكة رانيا تعلن ولادة الأميرة إيمان

ابنة الأميرة إيمان في لحظاتها الأولى

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من خلال قصص حسابه الخاص على إنستغرام، أعاد ولي العهد الأمير الحسين مشاركة نفس الصورة التي أعلنت من خلالها الملكة رانيا ولادة الأميرة إيمان، وأرفقها في النهاية بالتالي: "مبارك إيمان وجميل"، مع إضافة الرمز التعبيري الأحمر للقلب.أدخلت الملكة رانيا العبدالله الفرح والسرور على الشعب الأردني وكل متابعيها من الوطن العربي، إذ شاركت منذ قليل خبر ولادة ابنتها الأميرة إيمان من خلال خاصية قصص حسابها الخاص بإنستغرام، معلنة قدوم حفيدتها الثانية ابنة، حيث شاركت الملكة رانيا استقبال ابنتهاوزوجها جميل ألكساندر ترميوتس ابنتهما الأولى، واسمها أمينة، وجاء في مشاركة الملكة رانيا التالي: "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة. رُزقنا بفضلٍ من الله بمولودة أسميناها أمينة. اللهم نور قلبها بنورك الكريم واحفظها بعينك التي لا تنام". واختتمت منشورها باسم ابنتها وزوجها "وجميل"، مع الإشارة لموعد الولادة الذي وافق اليوم 16 فبراير 2025.من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، شاركت الملكة رانيا الصور الأولى لابنة؛ "أمينة". جاءت الصورة الأولىوهي تحتضن ابنتها وهي على السرير داخل المستشفى وبجانبها زوجها جميل ألكساندر ترميوتس، الصورة الثانية كانت للملكة رانيا تحمل "أمينة" ومن على يمينها جميل ترميوتس وعلى شمالها الملك عبدالله الثاني، أما الصورة الثالثة فيظهر فيها الملك عبدالله وهو يحمل حفيدته الثانية، بينما تُظهر الصورة الرابعة والأخيرةتحمل ابنتها ومن حولها والدها وزوجها ووالدتها.

وأرفقت الملكة رانيا في تعليقها على الصور ما يلي: "إيمان ريحانة الدار صارت أم.. الحمد لله زادت بركة البيت وفرحتنا بالغالية أمينة قد الدنيا. مبارك جميل وإيمان والحمد لله على سلامتك حبيبتي".

الأمير الحسين والأميرة رجوة يرزقان بمولودتهما الأولى

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في أغسطس من العام الماضي، زفَّ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله خبر أدخل الفرح والسرور ليس فقط على قلب الشعب الأردني، بل العالم العربي أجمع والجمهور الملكي خاصةً، حيث أعلن ولي العهد استقباله وزوجته الأميرة رجوة الحسين مولودتهما الأولى.

وقد شارك الأمير الحسين خبر ولادة الأميرة رجوة من خلال قصص إنستغرام حسابه الرسمي على إنستغرام، جاء كالتالي:"لك الحمد حمداً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. لقد منّ الله علينا بمولودة أسميناها إيمان. اللهم اكتب لها حُسن الخَلق والخُلُق والصحة والعافية. اللهم انبتها نباتاً حسناً واجعلها من الصالحات الذاكرات".

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