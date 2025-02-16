الملك عبدالله يبارك لابنته الأميرة إيمان بمولودتها أمينة.. شاهدوا الصورة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 01:28 مساءً - شارك الحساب الرسمي للملك عبدالله الثاني ملك الأردن، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إكس (تويتر سابقاً) صورة له حاملاً حفيدته الثانية "أمينة" ابنة الأميرة إيمان، وأرفق معها التعليق التالي: "أبارك لغاليتي إيمان والعزيز جميل بمولودتهما أمينة. نحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله تعالى أن يحفظها ويجعلها من الصالحين"، واختتم منشوره: "الله يحماك جدو".

الملكة رانيا تعلن ولادة الأميرة إيمان

أدخلت الملكة رانيا العبدالله الفرح والسرور على الشعب الأردني وكل متابعيها من الوطن العربي، إذ شاركت منذ قليل خبر ولادة ابنتها الأميرة إيمان من خلال خاصية قصص حسابها الخاص بإنستغرام، معلنة قدوم حفيدتها الثانية ابنة الأميرة إيمان، شاركت الملكة رانيا العبدالله استقبال ابنتها الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس ابنتهما الأولى، واسمها أمينة، وجاء في مشاركة الملكة رانيا التالي: "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة. رُزقنا بفضلٍ من الله بمولودة أسميناها أمينة. اللهم نور قلبها بنورك الكريم واحفظها بعينك التي لا تنام". واختتمت منشورها باسم ابنتها وزوجها "إيمان وجميل"، مع الإشارة لموعد الولادة الذي وافق اليوم 16 فبراير 2025.

ابنة الأميرة إيمان في لحظاتها الأولى

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من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، شاركت الملكة رانيا الصور الأولى لابنة الأميرة إيمان؛ "أمينة". جاءت الصورة الأولى للأميرة إيمان وهي تحتضن ابنتها وهي على السرير داخل المستشفى وبجانبها زوجها جميل ألكساندر ترميوتس، الصورة الثانية كانت للملكة رانيا تحمل "أمينة" ومن على يمينها جميل ترميوتس وعلى شمالها الملك عبدالله الثاني، أما الصورة الثالثة فيظهر فيها الملك عبدالله وهو يحمل حفيدته الثانية، بينما تُظهر الصورة الرابعة والأخيرة الأميرة إيمان تحمل ابنتها ومن حولها والدها وزوجها ووالدتها.

وأرفقت الملكة رانيا في تعليقها على الصور ما يلي: "إيمان ريحانة الدار صارت أم.. الحمد لله زادت بركة البيت وفرحتنا بالغالية أمينة قد الدنيا. مبارك جميل وإيمان والحمد لله على سلامتك حبيبتي".

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