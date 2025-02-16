طرح أغنية مسلسل بالدم بصوت ماريلين نعمان: معبرة عن أحداثه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 01:28 مساءً - بصوتٍ دافيء يدخلك في أجواء فصل الشتاء الذي نعيشه الآن، قدمت الفنانة ماريلين نعمان الأغنية الدعائية لمسلسل "بالدم" والتي جاءت كاشفة عن المعاناة التي تعيشها بطلة العمل النجمة ماغي بوغصن خلال رحلة بحثها عن الفمهوم الصحيح للعائلة.

هكذا ظهر أبطال مسلسل بالدم في الأغنية الدعائية له

ومع الدقائق الأولى من الأغنية، ظهرت الفنانة ماغي بوغصن وهي في حالة من التوهان باحثة، بين وجوه عائلتها الذين ظهروا واحداً تلو الآخر كلاً منهم منشغل بأحواله فقط، وذلك عن طريق البحث عن إحساس يجعلها تشعر بالأمان انطلاقاً من مفهوم "العائلة هي السند"، ووصف هذه الحالة المقاطع الأولى من الأغنية "عم حث اني غريبة واني مابشبه..ناس اللي حوالي عني عم ببعدهم".

وتأتي المقاطع الأخرى لتؤكد بأن "ماغي" تسعى لطريق الأمن بهدف أن تكون سعيدة ومطمئنة فقط دون السعي لتحقيق مصالح وأهداف شخصية من رغبتها في التقرب من أفراد عائلتها: "عم دور عن السعادة بأصعب الاحوال الهموم كتروا عليا صاروا علي تقال".

ماريلين نعمان تعبر عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل بالدم

كما عبرت الفنانةعن فخرها وسعادتها بالمشاركة في هذا المسلسل سواء بوضع بصمة صوتها في أغنيته أو بظهورها كممثلة أيضاً خلال أحداثه، هذا ما أشارت إليه من خلال منشور لها عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث كتبت: "أغنيةمتاحة الآن على اليوتيوب وجميع منصات البث! يا له من شرف أن أكون جزءًا من هذا المشروع، ليس فقط كممثلة ولكن أيضًا كمغنية".

كما حرصت أيضاً في منشورها على توجيه الشكر لجمال سنان منتج المسلسل الذي أتاح لها أن تخوض رحلة مسلسل "بالدم"، حيث كتبت: "شكرًا لك جمال سنان على هذه الرحلة لا أستطيع الانتظار لمشاركة العالم بما أنشأناه".

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مسلسل بالدم

ويجمعنخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية منهم، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، السي فرنيني، وغيرهم من أبرز الممثلين، وتدور أحداثه حول غالية "" التي تكتشف سراً خطيراً عن عائلتها وميلادها، يدفعها للبحث عن الحقيقة الغامضة حول هويتها الفعلية

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