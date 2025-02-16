ميرنا وليد - بيروت - نشرت الملكة رانيا صورا للأميرة إيمان من المستشفى والى جانبها زوجها، وقد حضر ايضا الملك عبد الله الثاني، وعلّقت على الصور بالقول: "إيمان ريحانة الدار صارت أم . . الحمد لله زادت بركة البيت وفرحتنا بالغالية أمينة قد الدنيا. مبارك جميل وإيمان والحمد لله على سلامتك حبيبتي".

وقد رزقت الأميرة إيمان إبنة الملك الأردني عبدالله الثاني، وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس بـ طفلة أطلقا عليها اسم "أمينة"، التي أنجبتها الأميرة إيمان في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في محافظة العقبة جنوبي الأردن.



كانت هذه تفاصيل خبر الأميرة إيمان بأول ظهور لها من المستشفى بعد إنجابها طفلتها..وزيارة للملك عبد الله الثاني-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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