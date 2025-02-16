عاصي الحلاني يتخطى هذا الرقم بـ "كسر عضم"

ميرنا وليد - بيروت - تخطى الفنان اللبناني عاصي الحلاني الـ 9 مليون مشاهدة، بأغنيته الجديدة "كسر عضم"، التي طُرحت منذ 3 أسابيع على يوتيوب.

الكليب من إخراج أحمد المنجد، والأغنية من كلمات عبير أبو اسماعيل، وألحان الدكتور حسن زيود، وتوزيع موسيقي غسان مرهج، ومكس وماسترينغ فادي جيجي.

وكان عاصي الحلاني قد شوق متابعيه للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، إذ كشف بمنشور عن اسم الأغنية، وعن مقطع من الفيديو كليب الخاص بها، وأرفق الفيديو بتعليق كتب فيه: "ترقبوا الليلة كليب أغنية كسر عضم الساعة 12".

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