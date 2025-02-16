الأميرة إيمان إبنة الملك عبدالله الثاني ترزق بطفلة وتُطلق عليها هذا الإسم-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - رزقت الأميرة إيمان إبنة الملك الأردني عبدالله الثاني، وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس بـ طفلة أطلقا عليها اسم "أمينة"، التي أنجبتها الأميرة إيمان في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في محافظة العقبة جنوبي الأردن.



ونشرت الملكة رانيا العبدالله تهنئة رسالة من الأميرة إيمان وزوجها جميل، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي كتب فيها: "الحمدالله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا بفضل من الله بمولودة أسميناها أمينة .. اللهم نور قلبها بنورك الكريم واحفظهما بعينك التي لا تنام.. إيمان وجميل".