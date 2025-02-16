دوا ليبا تهنئ حبيبها بعيده

ميرنا وليد - بيروت - توجّهت النجمة العالمية دوا ليبا بالتهنئة لحبيبها كالوم تيرنر بمناسبة عيد ميلاده، اذ كتبت له عبر صفحتها الخاصة: "عيد ميلاد سعيد لشخصي المفضل في العالم".

على صعيد آخر، شاركت دوا ليبا متابعيها مؤخراً، مجموعة من اللقطات من ليلة مليئة بالمشروبات والحفلات أثناء الرحلة، وبدت متوهجة في مجموعة اللقطات، وهي ترتدي قميصاً داخلياً من قماش الدنيم الأزرق، مع فتحة رقبة منخفضة.

في إحدى اللقطات، شوهدت دوا ليبا وهي تنظر بعيداً عن الكاميرا، وتمسك بحزام السلسلة الذهبية لحقيبة يدها - وأظهرت خاتم "خطوبتها" الماسي.



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