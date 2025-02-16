كارمن سليمان ترزق بمولودها الثاني وتشارك الفرحة مع جمهورها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبلت الفنانة كارمن سليمان مولودها الثاني، حيث نشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة لها من داخل المستشفى، وبجوارها زوجها وعلقت عليها قائلة: “عليتنا بتكبر الحمد لله على كريم عطاءه وتمام نعمته”.

ولم توضح كارمن ما إذا كان المولود ذكراً أم أنثى، لكنها تلقت مئات التعليقات التي باركت لها ولزوجها مصطفى جاد على المولود الجديد.

كان آخر ظهور لكارمن سليمان عندما نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور جديدة استعرضت من خلالها وللمرة الثانية حملها الثاني.

وتألقت كارمن سليمان في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأحمر يكشف عن حملها، وجاء بتصميم بسيط وجذّاب.

وكانت كارمن قد نشرت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي صوراً كشفت فيها للمرة الأولى عن حملها، وذلك خلال حضورها حفل زفاف، حيث تألقت بفستان طويل مجسّم يبرز حملها بوضوح، وقد حرصت على الإمساك ببطنها في الصور لتوثيق هذه اللحظات المميزة.