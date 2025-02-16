بشرى تحذر مروّجي الشائعات وتهددهم بزوجها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد”، قالت الفنانة بشرى إنها اعتادت على الشائعات التي تلاحقها بين الحين والآخر، خاصًة بعد زواجها من خالد حميدة.

وأوضحت أنها تزوجت من خالد حميدة بعد قصة حُب جمعت بينهما، وتفاجأت بعد مرور أربعة أيام من زواجهما بانتشار شائعة طلاقهما على السوشيال ميديا، مضيفة أن خبر طلاقها من خالد حميدة، انتشر من جانب عدد من اللجان الإلكترونية مدفوعة الأجر، على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: “عرفنا إنها لجان إلكترونية، والمفروض ميهزروش مع ناس ليها في التكنولوجيا؛ لإني اتجوزت واحد هيجيب تفاصيل أي حد مش عاجبني، ولازم يبطلوا الحاجات دي لأنهم مكشوفين جدًا”.

وأكد خالد حميدة، أنه يضطر للتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه جزء من عمله، قائلاً: “أنا مضطر أكون على السوشيال ميديا لأنه جزء من شغلي، إحنا مجبرين إننا نشارك الجمهور لحظات من حياتنا، ولكني مش بتابع ردود الأفعال”.