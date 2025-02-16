سيلاوي يطلب الزواج من حبيبته في أجواء رومانسية! (صور)

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد فترة من اعلان انفصاله عن حبيبته اللبنانية، فاجأ المغني حسام سيلاوي الجمهور بالإعلان عن خبر خطوبته على حبيبته الجديدة ساندرا حلبي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً توثق طريقة عرض المغني الشاب الزواج على حبيبته، حيث فاجأها بمكان مزين بالكامل بالابيض، مع شمعدانات طويلة، وبقلب ضخم مصنوع من الورود البيضاء، كُتب في وسطه “هل تتزوجيني؟”، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، معبرين عن سعادتهم لفرحته.

ونشر سيلاوي أيضاً صورة له وهو يحمل باقة كبيرة من الورود البيضاء، وظهر في صورة أخرى وهو يحتصن ساندرا التي بدت في غاية الخجل والسعادة، في لحظات رومانسية لا تنسى اختارها الفنان الشاب في يوم الحب، وأعلن عنها بعد يوم واحد.

يذكر ان الشابة كانت قد شاركت سيلاوي بطولة كليب أغنيته الأخيرة “علمني أعيش”، وأكد برنامج Et بالعربي أنهما يعرفان بعضهما منذ فترة طويلة، وبدأت قصة حبهما قبل مشاركتها معاً في الكليب.