مي عمر تكشف سبب قبولها دور راقصة في “إش إش”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة مي عمر عن خوضها تجربة فريدة من نوعها في رمضان المقبل من خلال مسلسلها “إش إش” الذي تجسد فيه شخصية “شروق”، المعروفة باسم “إش إش”، وهي راقصة تحاول التمرد على واقعها والبحث عن حياة مختلفة بعيدًا عن هذا العالم.

وعن أسباب قبولها الدور، قالت مي: “وقعت في غرام الشخصية منذ قراءتي الأولى للنص، وتعاطفت معها بشدة. إنها ليست مجرد راقصة، بل إنسانة تحمل بداخلها الكثير من التناقضات والصراعات، وتحاول جاهدة تغيير مصيرها، لكنها تجد نفسها في مواجهة ظروف أقوى منها”.

وتطرقت مي الى أحد أصعب المشاهد التي واجهتها خلال التصوير، قائلة: “المواجهة مع ماجد المصري كانت من أصعب المشاهد، حيث تصل الأحداث الى ذروتها، وكان عليَّ أن أظهر أقصى درجات القوة والانفعال في هذه اللحظة”.

من المنتظر أن يُعرض مسلسل “إش إش” خلال شهر رمضان المقبل عبر شاشة MBC دراما، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، ويجمع في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم مي عمر، هالة صدقي، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، ندى موسى، انتصار، دينا، إدوارد، طارق النهري، وعصام السقا.