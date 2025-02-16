هند صبري بفيديو طريف مع ابنتها على تيك توك!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واصلت الفنانة هند صبري نشر فيديوهاتها الطريفة مع بناتها على حسابها الخاص بـ”تيك توك” ظهرت فيه مع ابنتها الصغرى “ليلى” وهما تقلدان التريند الشهير “هش هش”.

وفي الفيديو تقول هند صبري وابنتها: “عاملة معي حرب صغيرة قالت لي هش هش قلت لها مين هش هش. حطت لي زرافة. شو بها الزرافة؟ حلوة الزرافة طويلة. بيخافوا منا تلات أرباع الحيوانات”.

ولقي الفيديو تفاعلاً كبيراً من جمهور هند الذين طالبوها بمواصلة نشر هذه النوعية من الفيديوهات، التي تمثل علاقة الصداقة التي تربطها ببناتها.

على جانب آخر كانت هند صبري تحدثت عن ابنتيها وفكرة دخولهما مجال التمثيل، خلال لقائها في برنامج “الراديو بيضحك” قائلة: “بنتي الصغيرة بتحب تصميم الأزياء وبتخيط اتعلمت الخياطة وبتخيط لبسها، والكبيرة بحسها ممكن تمثل بس أنا بحاول أكرههم في الموضوع لأنه مش سهل وفيه ظلم لحاجات كتير في شخصيتك وحياتك ومش عايزاهم يعدوا بده، في الآخر دا قرارهم وحياتهم وزي ما أهلي سابوني أختار أنا هحترم أي قرار ليهم لكن أنا مش نفسي يدخلوا المجال دا”.

تابعت: “أن إنتي تربي بنات في جيل الإنترنت والسوشيال ميديا صعب جدًا، أنا بحاول على قد ما أقدر أوريهم الصورة من وجهة نظري أنا تعليقات سلبية مثلا بوريهالهم عشان يشوفوا عيوب مواقع التواصل الاجتماعي، دلوقتي كل سنة بتعدي أنا بناتي 14 و12، بحس إن الكبيرة بتيجي تحاسبني ليه مروحتيش مهرجان مثلًا أنا من الناس اللي بتكسل، تقولي لأ لازم تفوقي لنفسك كله بيلبس فساتين ويتصور وأنتي قاعدة في البيت”.