تفاعل واسع مع لحظات رومانسية تجمع أحمد سعد وحبيبته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت مصممة الأزياء علياء البسيوني عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” صورة لها وهي تحتضن الفنان أحمد سعد من إحدى حفلاته احتفالاً بعيد الحب الموافق 14 شباط (فبراير).

وحرصت علياء على تهنئة أحمد سعد بعيد الحب على طريقتها الخاصة من خلال تعليقها على الصورة برسالة رومانسية، قالت فيها: “أنت اختياري الوحيد.. عيد حب سعيد”.

ورد عليها أحمد سعد في التعليقات ممازحاً بقوله: “أول رقصة ياروح قلبي”، لترد عليه قائلة: “لسه مجتش متحاولش”.

كانت علياء البسيوني قد أعلننت عن موعد زفافها مع الفنان أحمد سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب واستضاف خلاله أحمد سعد وفريق عمل ألبومه الجديد “حبيبنا” حيث أكدت أنهما من المقرر أن يقيما حفل الزفاف في شهر أيار (مايو) المقبل، لافتة الى أنه تم تحديد الموعد أكثر من مرة بسبب انشغال أحمد سعد بالعديد من الحفلات والأعمال الغنائية، حيث احتفل مؤخرًا بنجاح ألبومه الجديد “حبيبنا”.