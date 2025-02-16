ميغان ماركل تحتفل بعيد الحب بصورة حميمية مع الأمير هاري!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت ميغان ماركل صورة لم يسبق لها مثيل مع زوجها الأمير هاري، للاحتفال بعيد الحب على صفحتها التي أطلقتها أخيراً على Instagram.

ويقضي الثنائي المناسبة منفصلين، إذ يواصل دوق ساسكس دعم ألعاب Invictus في كندا، بينما عادت ماركل إلى منزلها في كاليفورنيا في وقت سابق من هذا الأسبوع لتكون مع طفليهما، الأمير آرتشي (5 أعوام) والأميرة ليليبت (3 أعوام).

تُظهر الصورة بالأبيض والأسود الزوجين يقبلان بعضهما البعض أثناء تناولهما وجبة طعام.

وكتبت تعليقاً على الصورة: “أعود إلى المنزل لرعاية أطفالنا، وأفتقد حبيبي، بينما يواصل حضوره في ألعاب Invictus، وتغيير الحياة وتذكيرنا جميعًا بقوة الشفاء والمرونة من خلال هؤلاء المحاربين القدامى المذهلين وعائلاتهم. أنا فخورة جداً بزوجي وما صنعه”.

وأضفت: “حبيبي، سأتناول البرغر والبطاطس المقلية والأسماك والبطاطس معك إلى الأبد. شكرا لك”.

وافتتحت ميغان (43 عاماً) والأمير هاري (40 عاماً) دورة ألعاب Invictus معاً، وحضرا حفل الافتتاح والعديد من الأحداث خلال الأيام الأولى من المنافسة الرياضية التكيفية للأفراد العسكريين والمحاربين القدامى التي أسسها دوق ساسكس في عام 2014.

وأكد حضور ميغان لدورة ألعاب Invictus أنه على الرغم من وجود مشاريع فردية في الأفق، بما في ذلك With Love Meghan برنامج Netflix، إلا أنها وهاري يظلان متحدين في حياتهما الشخصية والمهنية، مع عائلتها كأولوية قصوى لها.