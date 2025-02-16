أحمد السعدني يوضح حقيقة ارتباطه بنجمة شهيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسببت الفنانة منة شلبي في انتشار العديد من الأخبار حول ارتباطها لالفنان أحمد السعدني، خلال الساعات الماضية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة جمعتهما وعلقت عليها بمعايدة عيد الحب.

وفي تعليقه الأول على تلك الأخبار، أعاد السعدني على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه بـ”إنستغرام” منشوراً وضعه المخرج كريم الشناوي، عبر “إنستغرام”، ظهر السعدني خلالها بنفس الملابس التي ظهر بها في الصورة التي نشرتها منة شلبي، ومعه مجموعة من الأشخاص وكتب معلقاً: “ننفرد بنفي الشائعة”.

كانت منة شلبي قد ردت على شائعة زواجها سراً خلال الفترة الماضية وذلك حلولها ضيفةً على برنامج “لانا والنجوم” المذاع على قناة “سكاي نيوز عربية”.

قالت منة: “كنت مشغولة بتصوير أحد الأعمال من قبل، وفجأة سمعت شائعة أنني تزوجت زواجاً أسطورياً في السر، وأنا لا أهتم بهذه الشائعات، وفوجئت بسؤال والدي عن هذا الأمر، فاضطررت للرد ونفي هذه الأكاذيب”.

وعن بداياتها الفنية قالت: “الجمهور كان يراني امرأة جميلة فقط وقتها، وكنت أرغب في تقديم نوعية مختلفة من الأعمال في مسيرتي، وفي 2015 عشت مرحلة جديدة في مشواري، حيث قدّمت وقتها فيلم “نوّارة”، وغيّرت من طريقة تقمصي للشخصيات التي ألعبها”.