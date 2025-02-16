شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تحتفل بعيدي الحب وميلادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة نسرين طافش، بعيد ميلادها وعيد الحب، ونشرت صورًا لها من الاحتفال عبر حسابها على إنستجرام، وارتدت فستانًا من اللون الأحمر قصير، وكشفت عن الهدايا التي حصلت عليها منها بوكيه ورد كبير وخاتم في يدها ليدخل الجميع يتساءل هل تعيش قصة حب جديدة أم أنه مجرد خاتم.

وشاركت نسرين طافش، في فيلم الدشاش ومن بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.

أعمال نسرين طافش السابقة

يذكر أن نسرين طافش شاركت فى فيلمين خلال العام الماضى، الأول هو السيستم تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.

ثانى الأفلام التى شاركت فيها نسرين طافش خلال العام الماضى 2024، هو "نبقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوى، مى سليم، نسرين طافش، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، طاهر أبو ليلة، يوسف وائل نور، يوسف الأسدى، إبرام سمير، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، ودارت أحداثه فى اطار اجتماعى شعبى لايت.



نسرين طافش بإطلالة جديدة



نسرين طافش بإطلالة جديدة



نسرين طافش بإطلالة جديدة