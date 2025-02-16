شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض الجزء الثانى رمضان 2025.. جوهرة تحاول سحر جودر للوقوع فى حبها بالحلقة 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسل جودر في النصف الثاني من رمضان 2024، اجتمع حوله المشاهدون وارتبط الجمهور بالمسلسل، وفى انتظار عرض الجزء الثانى في دراما رمضان 2025.

وقبل عرض الجزء الثانى من جودر، وخلال أحداث الحلقة الرابعة عشرة من الجزء الأول بدأ جودر المذاكرة والتعلم على يد الشيخ عبد الأحد في المغرب، والاستعداد للصيام الروحانى من أجل فك الرصد والوصول للكنوز الأربعة.

وتحاول جوهرة أن تقرب من جودر من أجل أن يحبها وتحضر له الطعام ليخبرها بأنه متزوج ويحب زوجته، لتغضب وتصنع عمل له من أجل أن يحبها، وتضع منومًا لوالدها الشيخ عبد الأحد وكل المتواجدين في القصر حتى تجعل جودر لوحده.

ويكشف الشيخ عبد الأحد لجودر البومة التي تراقبه طوال الوقت ويكشف له أنه الجن دهشان الذى سخرته شواهى لمراقبته وجودر منذ طفولته، ولكنه رفض أن يقول لهما من هي.

وخلال الأحداث وقفت شروق زوجه جودر، في الدكان مع العمال ومطالبتهم بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيب بعد حرقه وتحدثت مع الخادمة فله أنه تريد أن يأتي جودر من المغرب ويجد الدكان جديد.

وأثناء حديثها تعبت شروق و دخلت لها والدتها وفاطمة والده جودر، وتأكدوا من حملها لتعم عليهم الانبساط و الفرح، ومازال جودر في المغرب يتعلم علم الروحانيات و الصيام الروحانى من أجل فك الرصد و الوصول للكنوز الأربعة على يد الشيخ عبدالأحد

وأبطال مسلسل جودر، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.