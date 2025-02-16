ثروة زوج أحلام تقدر بمئات الملايين.. تعـ ـرفوا إليها

ميرنا وليد - بيروت - يمتلك مبارك الهاجري ثروة هائلة تقدر بمئات ملايين الدولارات بالإضافة إلى الأصول مثل القصور والطائرات الخاصة فضلاً عن شركاته التجارية المتواجدة في جميع أنحاء الدول العربية.

أما زوجته أحلام الشامسي فلديها أيضاً ثروة هائلة تقدر بملايين الدولارات.

وكانت الفنانة أحلام قد ردت على شائعات انفصالها عن زوجها مبارك الهاجري، والتي انشرت خلال الفترة الماضية.

وتحدثت أحلام خلال مؤتمر صحفي على هامش حفلها في الرياض عن الشائعات، قائلة: "بعيد عن أن هو زوجي، مبارك صديقي يعني علاقتي معاه مش بس حبيبي وزوجي وأبو عيالي هو صديقي والفيديوهات اللي تشوفوها أنا مستعدة تشوفوا فيديوهات من أكتر من 15 سنة أنا ومبارك في كل مكان نتصور".

وأضافت: "الناس لما شافونا في الصيف مع بعض وفيديوهات كثيرة، إحنا مش مضطرين أو محتاجين نبرهن للناس أننا نجب بعض ولا نبرهن أن في مشاكل بينا، إحنا شرقيين الرجل له رجولته والمرأة لها بيتها وأولادها وعملها أنا اليوم في عملي والله 6 شهور لم يتركني إحنا عادة إذا عنده شغل ويسافر ويغيب بالأيام، هو ترك كل شغله عنده صفقات وقفها وقال لي لما ينزل الألبوم واطمن عليك، الحب اللي بيني وبين مبارك مش شيء ينكتب أو يتصور في الإعلام الحب اللي بيني وبينه الكل يعرفه يكفي أن عندي منه 3 أولاد فهد وفاطمة ولولو الله يحفظهم".

وتابعت: "إحنا من بداياتنا بنحب بعض ونحترم بعض بعيد عن أي شيء في بينا احترام وصداقة، ختام الموضوع أنا ومبارك مش مضطرين نثبت لأي حد أي شيء أنا ومبارك روح وجسد واحد وبإذن الله ما نفترق".