مليون دولار مقابل صورة مع بوراك أوزجيفيت؟ ما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثل التركي بوراك أوزجيفيت برفقة شابة، مع معلومات أنها معجبة طلبت منه أخذ صورة معه.

كما إنتشرت معلومات أن الممثل تقاضى مبلغ وصل إلى المليون دولار كي يأخذ هذا الصورة مع المعجبة.

إلا أن هذا الخبر لا صحة له، وهذه الفتاة هي عارضة أزياء كازاخستانية، أينورا داودوفا، الحائزة على لقب "Miss Princess of the Universe 2022"، ونفت الخبر نفياً قاطعاً.

ونشرت أينورا داودوفا الصور عبر حسابها الخاص، وتبين أنه إعلان دعائي لأحد المحلات التجارية المتخصصة بالألماس.

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