شكرا لقرائتكم خبر عن Captain America: Brave New World يحصد 40 مليون دولار تزامنًا مع عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم الحركة والأكشن Captain America: Brave New World الذي يعد أحدث إصدارات عالم مارفل للأبطال الخارقين، 40 مليون دولار في اليوم الأول من عرضه محليًا تزامنًا مع احتفالات عيد الحب، ليتصدر عنواني الصحف العالمية برقم إيرادات كبير.

ووفقًا للكثير من التقارير الأجنبية، فإن الفيلم الجديد Captain America: Brave New World من المرجح ان يواصل حصد الإيرادات ليصل لـ 100 مليون دولار في الافتتاحية الأولي له،

إذا عاد فيلم Brave New World إلى النطاق الذي يتراوح بين 90 مليون دولار و96 مليون دولار، فذلك لأن المنافسين تحمسوا لإعلان تحقيق 100 مليون دولار في أربعة أيام فقط بعد عيد الحب الحار. وفي هذا النطاق، يعد هذا أفضل بداية رأيناها حتى الآن في عام 2025.

