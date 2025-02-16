شكرا لقرائتكم خبر عن صوفي تاتشر تقترب من الانضمام للموسم الثاني لـ Mr. & Mrs. Smith والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن مفاوضات تجري حاليًا مع النجمة العالمي صوفي تاتشر، للانضمام للموسم الثاني من مسلسل الدراما Mr. & Mrs. Smithعلى منصة أمازون برايم، لتنضم للنجم مارك إيدلشتاين في دور البطولة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإنه إذا تم إبرام الصفقة، فسيلعب الثنائي دور السيد والسيدة سميث، وكما ذكرت الصحيفة، تم الاتصال ببيلي إيليش لتأدية دور البطولة النسائية ولكن هذا لم يتحقق حيث تقوم المغنية الحائزة على جائزة الأوسكار بجولة.

ابتكر دونالد جلوفر وفرانسيسكا سلون الموسم الأول من مسلسل Mr. & Mrs. Smith، والذي يروي قصة غريبين وحيدين (جلوفر ومايا إرسكين) يضطران إلى التظاهر بأنهما زوجان بينما يبدآن حياتهما المهنية الجديدة كجاسوسين، ويتخذان اسمين مستعارين جديدين، وبعد زواجهما، يخوض جون وجين مهمة محفوفة بالمخاطر كل أسبوع، وتصبح قصتهما السرية المعقدة أكثر تعقيدًا عندما يكتشفان مشاعر حقيقية تجاه بعضهما البعض.