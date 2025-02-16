شكرا لقرائتكم خبر عن أشقاء جودر سالم وسليم.. ماذا سيدبرون له من مكائد في الجزء الثانى رمضان 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسل جودر في النصف الثاني من رمضان 2024، اجتمع حوله المشاهدون وارتبط الجمهور بالمسلسل، وفى انتظار عرض الجزء الثانى في دراما رمضان 2025.

وخلال الأحداث كان يتربص أشقاء جودر "ياسر جلال" منذ الصغر له ولا يحبونه ويدبرون له المكائد وهما سالم "وليد فواز" وسليم "ياسر الطوبجى" وحاول سالم في صغره قتل جودر وقدم الإثنين أدوار الشر ببراعة وتمكن ولديهم القدرة على التنوع في الأداء وقدما شخصية الشرير والطيب بنفس التمكن، وتساءل الجميع ماذا سيفعلون به في الجزء الثانى، وهل سوف يستكملون خطتهم الشريرة في التخلص منه أم سوف يساعدونه خلال الأحداث، هذا ما سيكفه الجزء الثانى من المسلسل وقت عرضه في رمضان 2025.

وأبطال مسلسل جودر، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

ويحكى المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.