شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يحتفل بخطوبة ابنه فى جو عائلى وبحضور أشقائه ووالدته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان هانى رمزى بخطوبة ابنه شادى وميرنا سامى عبده، في جو عائلى بمنطقة التجمع الخامس، بحضور والدة هانى رمزى وأشقائه إيهاب رمزى وأمير رمزى والعائلتين والأصدقاء والأقارب، حيث كتب شقيقه أمير رمزى على فيس بوك: ألف مبروك.

خطوبة شادي هاني رمزي .. وميرنا سامي عبده .. ربنا يبارك حياتكم ويسعدكم.

وجه النجم هاني رمزي التهنئة لليوم السابع حيث قال: "«الخليج 365» ظهرت بشكل مختلف ومتطور، وأخذت طابع التطور بين الأجيال المختلفة واحتلت الصدارة وأصبحت رائدة فى عالم الإعلام والصحف، وجريدة مسموعة ومرئية عبر الإنترنت، وأنا زرتها أكتر من مرة، كل مرة بحس إنى فى خلية نحل، الكل بيتسابق لكسب ثقة القراء، وفعلا كل العاملين لهم مصداقية، وأصبحت مصدر ثقة عند الناس وبقى لها كلمة والكل بيهتم بما تنشره «الخليج 365»، وعرفت تجمع كل الأعمار الكبير والصغير.. ألف مبروك وعقبال العدد الـ 5 ملايين".











