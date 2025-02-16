شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تنتهى من تصوير كليب أغنية "اتعلقت بيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة مى سليم من تصوير أغنية جديدة بعنوان "اتعلقت بيه" وذلك في إسطنبول، وهى من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، ومن إخراج المخرج اللبناني زياد خوري، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على جميع منصات سوشيال ميديا.

من ناحية أخرى انتهت مى سليم من تسجيل أغنية جديدة لم يستقر على اسمها، وهى من كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، مهندس صوت ماهر صلاح، والذى أكد لـ"الخليج 365"، أن الأغنية تم الانتهاء تماما من تفاصيلها، ومن المقرر طرحها على الأيام المقبلة.

وكانت مى سليم قد انتهت أيضا من تسجيل أغنية أخرى تحمل اسم "ملناش بديل" وتقديمها ديو مع المطرب الشعبي إسلام الملاح، ومن المقرر طرحها على يوتيوب ومنصات الأغاني خلال الفترة المقبلة، حيث تسجل الأغنية ثاني تجارب مي سليم في الديوهات الغنائية بعدما قدمت أغنية "بطل تعاكسني" مع حمدي باتشان عام 2015.

وأكدت مي سليم لـ"الخليج 365" مؤخراً أنها قررت التركيز عى الغناء والحفلات خلال الفترة المقبلة، مشددة على أنها أخطأت فى حق نفسها حينما سمحت للتمثيل أن يخطفها الذى تعتبره عشقها الأول، لافتة إلى أنها لن تكرر هذا الخطأ مرة أخرى، خاصة أن الجمهور كان يعاتبها في كل مكان لابتعادها عن الغناء.