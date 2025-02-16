الشامي يتخطى الـ 50 مليون بأغنيته "دكتور"

ميرنا وليد - بيروت - يستمر الفنان السوري الشامي، بتحقيق نجاح كبير بأغنيته الجديدة "دكتور"، على يوتيوب في لبنان، وقد تخطّت الأغنية الـ 51 مليون ونصف المليون مشاهدة بعد شهر واحد على طرحها.



وقدم الشامي في كليب الأغنية "رقصة الألم"، وهي رقصة تمثيلية تجسد مشاعر الألم والمعاناة، ولاقى إشادة واسعة من قبل متابعيه، على آدائه في الرقص.

أغنية "دكتور" من كلمات الشامي وألحانه، وتوزيع الموسيقي فؤاد جنيد، بينما أخرج الكليب حسّان رحايل.

الجدير ذكره أن الشامي كان قد شوّق متابعيه لأغنيته الجديدة قبل ساعات من إطلاقها، وكتب: "لا تحسبوا الرقص طربًا، فالطير يرقص مذبوحًا من الألم".